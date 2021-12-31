Російська сторона розкрила головні тези вчорашніх переговорів Байдена з Путіним

10:08 31 грудень Київ, Україна

Лідер США Джо Байден провів телефонну розмову із лідером РФ Володимиром Путіним 30 грудня.

Про це пише AFP.



Зазначимо, що це вже друга розмова політиків у грудні. Повідомляється, що головною темою переговорів стала ситуація довкола України.



Як повідомляв репортер видання The Washinghton Post Син Мін Кім, говорити лідери США та РФ почали приблизно о 22:35 за київським часом.



Після завершення телефонної розмови помічник президента РФ Юрій Ушаков розкрив подробиці.

Основні тези з боку РФ: