Російська сторона розкрила головні тези вчорашніх переговорів Байдена з Путіним

10:08 31 грудень Київ, Україна

Лідер США Джо Байден провів телефонну розмову із лідером РФ Володимиром Путіним 30 грудня.
Про це пише AFP.

Зазначимо, що це вже друга розмова політиків у грудні. Повідомляється, що головною темою переговорів стала ситуація довкола України.

Як повідомляв репортер видання The Washinghton Post Син Мін Кім, говорити лідери США та РФ почали приблизно о 22:35 за київським часом.

Після завершення телефонної розмови помічник президента РФ Юрій Ушаков розкрив подробиці.
Основні тези з боку РФ:
  • переговори Байдена та Путіна були серйозними;
  • Путін попередив, що Росія добиватиметься результату щодо «гарантій безпеки»;
  • Путін заявив Байдену, що Росія захищатиме себе так, як би захищали себе США;
  • Путін пригрозив розірвати відносини зі США у разі нових санкцій проти Росії;
  • президенти РФ та США домовилися провести розмову після Нового року.