Російська сторона розкрила головні тези вчорашніх переговорів Байдена з Путіним

Лідер США Джо Байден провів телефонну розмову із лідером РФ Володимиром Путіним 30 грудня.
Про це пише AFP.
Зазначимо, що це вже друга розмова політиків у грудні. Повідомляється, що головною темою переговорів стала ситуація довкола України.
Як повідомляв репортер видання The Washinghton Post Син Мін Кім, говорити лідери США та РФ почали приблизно о 22:35 за київським часом.
Після завершення телефонної розмови помічник президента РФ Юрій Ушаков розкрив подробиці.
Зазначимо, що це вже друга розмова політиків у грудні. Повідомляється, що головною темою переговорів стала ситуація довкола України.
Як повідомляв репортер видання The Washinghton Post Син Мін Кім, говорити лідери США та РФ почали приблизно о 22:35 за київським часом.
Після завершення телефонної розмови помічник президента РФ Юрій Ушаков розкрив подробиці.
Основні тези з боку РФ:
- переговори Байдена та Путіна були серйозними;
- Путін попередив, що Росія добиватиметься результату щодо «гарантій безпеки»;
- Путін заявив Байдену, що Росія захищатиме себе так, як би захищали себе США;
- Путін пригрозив розірвати відносини зі США у разі нових санкцій проти Росії;
- президенти РФ та США домовилися провести розмову після Нового року.
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