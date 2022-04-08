Російська власність на українській землі буде націоналізована, - Шмигаль

11:41 08 квітня Київ, Україна

Україна планує націоналізувати всю власність росії, яка перебуває в Україні – для часткової компенсації втрат від російського вторгнення. Про це під час телемарафону заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



Шмигаль повідомив, що вже ухвалено відповідний закон.



"Є низка бізнесів в Україні, які належать росії. Безумовно, ухвалено законодавство про націоналізацію. Ми розпочали ці процеси, щоб компенсувати коштом цих доходів частину збитків, які завдає нам рф", - повідомив прем'єр.



Крім того, Україна очікує на отримання коштів від заморожених за кордоном російських активів.



Зазначимо, нардепи схвалили закон, який визначає порядок націоналізації майна, що належить громадянам росії та українцям, які публічно заперечують або підтримують російсько-українську війну. Раніше Верховна Рада ухвалила закон про націоналізацію активів російських компаній, юридичних та фізичних осіб.