Російська пропаганда поширила фейк про кому керівника ГУР України

У суботу російська пропаганда поширила новий фейк, стверджуючи, що керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов перебуває в комі після обстрілу.
Вони посилалися на неіснуючу статтю у журналі Stern. Однак німецьке видання змушене було спростувати ці твердження.
Вони посилалися на неіснуючу статтю у журналі Stern. Однак німецьке видання змушене було спростувати ці твердження.
Видання наголосило, що останню статтю в Stern про Буданова було опубліковано ще 28 лютого, в якій глава ГУР України висловлював свою думку щодо можливих поставок зброї Китаєм до москви.
Дезінформація про "важке поранення" Буданова та його знаходження в комі в одній з німецьких клінік з'явилася в російському сегменті Telegram. Опублікував цю статтю канал пропагандиста володимира соловйова.
Пізніше фейк був поширений іншими мовами. На сайті фейкового італійського агентства новин New Nova, яке використовується російською федерацією для поширення пропаганди, стаття на цю тему була опублікована англійською, іспанською, італійською, німецькою, сербською, французькою та хорватською мовами, як зазначає журнал Stern.
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