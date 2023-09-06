Російська пропаганда приверне увагу до нових наративів про війну в Україні - ГУР

Російська пропаганда готується до нового етапу інформаційної війни проти України, повідомляє українська розвідка.
За даними ГУР Міноборони України, 25 серпня в адміністрації президента росії відбулася нарада, присвячена цьому питанню.
У заході взяли участь перший заступник керівника адміністрації путіна сергій кирієнко, кремлівські "технологи" та представники медіаресурсів, які задіяні у проведенні операцій в інформаційній сфері.
Тема наради – затвердження конкретних наративів, які мають дискредитувати Україну та вплинути на її партнерів у світі.
Українська розвідка повідомляє, що найближчим часом російська пропаганда зосередиться на використанні таких тем та наративів:
За даними ГУР Міноборони України, 25 серпня в адміністрації президента росії відбулася нарада, присвячена цьому питанню.
У заході взяли участь перший заступник керівника адміністрації путіна сергій кирієнко, кремлівські "технологи" та представники медіаресурсів, які задіяні у проведенні операцій в інформаційній сфері.
Тема наради – затвердження конкретних наративів, які мають дискредитувати Україну та вплинути на її партнерів у світі.
Українська розвідка повідомляє, що найближчим часом російська пропаганда зосередиться на використанні таких тем та наративів:
- "Масова мобілізація" - російські ЗМІ поширюватимуть інформацію про те, що мобілізації підлягатимуть усі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров'я. Також тиражуватиметься інформація про те, що мобілізація торкнеться неповнолітніх.
- "Зневіра українських партнерів у можливості перемоги" - російська пропаганда намагатиметься переконати громадськість у тому, що українські партнери втратили надію на перемогу України та готові до компромісів із росією.
- "Український контрнаступ не має успіхів" - російська пропаганда намагатиметься переконати громадськість у тому, що контрнаступ ЗСУ не має успіхів і що Україна продовжує втрачати територію.
- "Україна відмовляється від окупованих територій" - російська пропаганда намагатиметься переконати громадськість у тому, що Україна готова відмовитись від окупованих територій в обмін на припинення війни.
- "Тотальна корупція" - російська пропаганда намагатиметься переконати громадськість у тому, що в Україні панує корупція і що влада не бореться з нею.
- "Прекрасне життя на окупованих територіях" - російська пропаганда намагатиметься переконати громадськість у тому, що життя на окупованих територіях стало кращим, ніж було до війни.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі