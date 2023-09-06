Російська пропаганда приверне увагу до нових наративів про війну в Україні - ГУР

10:54 29 серпня Київ, Україна

Російська пропаганда готується до нового етапу інформаційної війни проти України, повідомляє українська розвідка.



За даними ГУР Міноборони України, 25 серпня в адміністрації президента росії відбулася нарада, присвячена цьому питанню.



У заході взяли участь перший заступник керівника адміністрації путіна сергій кирієнко, кремлівські "технологи" та представники медіаресурсів, які задіяні у проведенні операцій в інформаційній сфері.



Тема наради – затвердження конкретних наративів, які мають дискредитувати Україну та вплинути на її партнерів у світі.



Українська розвідка повідомляє, що найближчим часом російська пропаганда зосередиться на використанні таких тем та наративів: