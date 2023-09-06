Російська пропаганда: "Київстар" розкрив "реальні" втрати України

10:52 31 серпня Київ, Україна

Російські пропагандисти активно розповсюджують дезінформацію про компанію "Київстар", стверджуючи, що вона за допомогою благодійної акції розкрила нібито "реальні" втрати України у війні.



Згідно з поширеним відеороликом, "Київстар" закликає людей відправляти повідомлення загиблим воїнам, маючи на увазі, що сотні тисяч героїв не зможуть відповісти на них. Центр протидії дезінформації РНБО України зазначає, що це неправдива інформація.

"Центр провів перевірку та підтверджує, що "Київстар" не проводив жодних благодійних акцій і не поширював подібних "промороликів", - йдеться в офіційній заяві.

Експерти також зазначають, що подібні хибні твердження з боку пропагандистів спрямовані на деморалізацію українських збройних сил та створення паніки серед населення, що може негативно вплинути на мобілізацію та загальний стан національного духу.