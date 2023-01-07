Російська поліція веде перепис чоловічого населення призовного віку

11:47 07 січня Київ, Україна

Через невиконання плану з набору добровольців до військ територіальної оборони у Білгородській області у рекрутингову кампанію залучили місцеву поліцію. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 січня.

Зазначається, що службовці оминають квартири та будинки, проводять перепис чоловічого населення призовного віку та бесіди щодо популяризації служби.

Раніше повідомлялося, що окупанти готуються до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Горлівці Донецької області. Там планують мобілізувати дві тисячі людей.

Нагадаємо, як заявили в ГУР, у Росії мають намір мобілізувати ще до 500 тисяч військовозобов'язаних у січні на додаток до 300 тисяч, які були призвані у жовтні.