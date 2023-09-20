Російська окупаційна армія посилює атаки у Херсонській області

18:53 20 вересня Київ, Україна

Російська окупаційна армія нарощує інтенсивність атак по прибережних населених пунктах Херсонської області.

Про це інформує голова адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін у соціальних мережах.



За словами Прокудіна, лише сьогодні загарбники скинули на населені пункти регіону щонайменше дев'ять керованих авіабомб. Серед постраждалих районів опинилися Тягинка, Миколаївка та Одрадокам'янка.



Мешканців міст та селищ, що розташовані вздовж річки Дніпро, закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги. Влада настійно рекомендує населенню негайно йти в укриття та утримуватися від виходу з будинків, якщо немає невідкладної необхідності.