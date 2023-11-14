Російська нафта, оминаючи санкції, потрапляла до Пентагону - Washington Post

Російська нафта, пройшовши через Туреччину, досягала грецького нафтопереробного заводу, звідки, незважаючи на міжнародні санкції, надходила до Пентагону, інформує The Washington Post.
Постачання нафтопродуктів з росії тривали на завод Motor Oil Hellas у Греції через нафтосховище в Туреччині, що дозволяло приховати їхнє походження. Шлях продукції охоплював кілька змін власників перед досягненням Греції.
Точна кількість російського мазуту в продукції, яку купує Пентагон, залишається невідомою. Продукти проходять очищення із використанням непрозорих виробничих процесів.
Також не вдалося встановити, чи можливо було в якийсь момент замінити маркування російського мазуту, щоб представити його як вироблений в іншій країні. Сертифікати, що описують походження партії нафти, є загальнодоступними.
З моменту введення заборони у березні минулого року Пентагон уклав із грецьким заводом нові контракти на суму майже 1 мільярд доларів. Відвантаження авіагасу від Motor Oil Hellas також було направлено до Італії, Франції, Іспанії та Великобританії.
Представники Пентагону заявили, що їм невідомо, що паливо з росії прямує до їхнього грецького постачальника, і вважають, що Motor Oil Hellas несе відповідальність за дотримання законів та правил щодо бізнесу з росією. Турецьким підприємствам дозволено приймати російське паливо відповідно до санкційних правил, тоді як грецький нафтопереробний завод не має такої можливості.
Постачання нафтопродуктів з росії тривали на завод Motor Oil Hellas у Греції через нафтосховище в Туреччині, що дозволяло приховати їхнє походження. Шлях продукції охоплював кілька змін власників перед досягненням Греції.
Точна кількість російського мазуту в продукції, яку купує Пентагон, залишається невідомою. Продукти проходять очищення із використанням непрозорих виробничих процесів.
Також не вдалося встановити, чи можливо було в якийсь момент замінити маркування російського мазуту, щоб представити його як вироблений в іншій країні. Сертифікати, що описують походження партії нафти, є загальнодоступними.
З моменту введення заборони у березні минулого року Пентагон уклав із грецьким заводом нові контракти на суму майже 1 мільярд доларів. Відвантаження авіагасу від Motor Oil Hellas також було направлено до Італії, Франції, Іспанії та Великобританії.
Представники Пентагону заявили, що їм невідомо, що паливо з росії прямує до їхнього грецького постачальника, і вважають, що Motor Oil Hellas несе відповідальність за дотримання законів та правил щодо бізнесу з росією. Турецьким підприємствам дозволено приймати російське паливо відповідно до санкційних правил, тоді як грецький нафтопереробний завод не має такої можливості.
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