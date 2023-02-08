Російська ІПСО про "колосальні" втрати ЗСУ вилилася в масштабну ганьбу

18:50 08 лютого Київ, Україна





Але, як це буває у російських пропагандистів, ІПСО було реалізовано через одне місце, пише військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.



Так, з другої половини вчорашнього дня до російського інформаційного простору почали вкидати повідомлення про втрати ЗСУ. При цьому жодне з повідомлень не носило будь-якої загальної узгодженості за цифрами, що озвучуються.



Локомотивом наративу про “колосальні” втрати ЗСУ став трампіст полковник Дуглас Макгрегор, який в ефірі YouTube-каналу Judging Freedom заявив, що під час зустрічі з Ллойдом Остіном Валей Залужний нібито повідомив про втрати Росія та її агенти з інших країн почали масштабну ІПСО проти України, а саме, поширення фейку про “колосальні” втрати ЗСУ через деякі іноземні ЗМІ та “джерела, що заслуговують на довіру”.Але, як це буває у російських пропагандистів, ІПСО було реалізовано через одне місце, пише військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.Так, з другої половини вчорашнього дня до російського інформаційного простору почали вкидати повідомлення про втрати ЗСУ. При цьому жодне з повідомлень не носило будь-якої загальної узгодженості за цифрами, що озвучуються.Локомотивом наративу про “колосальні” втрати ЗСУ став трампіст полковник Дуглас Макгрегор, який в ефірі YouTube-каналу Judging Freedom заявив, що під час зустрічі з Ллойдом Остіном Валей Залужний нібито повідомив про втрати ВСУ у 257 тисяч осіб, а в самій Україні залишилося всього 18 млн осіб.

"Думаю, не всі пам'ятають чи знають, хто такий Макгрегор, а тому, нагадаю, що цей полковник у 2014 підтримав окупацію Криму росією, про що заявив в ефірі російського RT. 27 лютого 2022 року саме він заявляв, що українська армія розгромлена, а перемога Росії очевидна. Навіть 12 вересня в ефірі програми відомого брехуна та маніпулятора Такера Карлсона Макгрегор заявив, що українська армія розгромлена і таке інше… Ну, ви зрозуміли. Трампістська шістка на півставки кремлівської пропаганди була задіяна на всі 146%, тим самим і проваливши ІПСО у зачатку", - пише Коваленко

Усі знають, навіть у Республіканській партії, хто такий Дуглас Макгрегор, скільки коштує його продажна душонка і наскільки “цінні” та “достовірні” його заяви.



Крім Дугласа Макгрегора в інфополі закинули якесь повідомлення від якогось турецького ЗМІ, Hurseda, який посилається на витік із ізраїльської розвідки про те, що ЗСУ має 157 тис. загиблих, 234 тис.. поранених, а ще тисячі загиблих іноземців зі США, Польщі, Литви тощо.



При цьому, за інформацією цього ЗМІ, а отже, "розвідки" Ізраїлю, в Росії втрати становили лише 18 480 осіб.

"Дивно тільки, чому росія з такими незначними втратами та такими розгромними у ЗСУ, бігла з Чернігівської, Київської, Сумської, Харківської, Миколаївської та частини Херсонської областей та оголосила мобілізацію на 300 тисяч?", - наголошує військово-політичний оглядач.

Таким чином, всього за добу, одразу два джерела, в особі продажного конспіролога Дугласа Макгрегора та інформаційного смітника Hurseda, видали зовсім різні дані про “колосальні” втрати ЗСУ, які були підхоплені російськими пропагандистами.



По суті, завдання поширення цього фейку отримали відразу всі російські силові відомства, але у зв'язку з відсутністю узгодженості та взаємодії, як, втім, і завжди, вони поширили дані, що кардинально відрізняються один від одного.



Але найсмішніше, що Дуглас Макгрегор повідомив про втрати ЗСУ в 257 тис осіб, а турецька смітник Hurseda в 157 тисяч. Таке враження, що або куратор Макрегора або Hurseda помилився під час передачі методички в одній цифрі, або хтось із виконавців затупив, висвітлюючи наратив.



Так масштабна ІПСО вилилася в масштабну ганьбу.

"Але, цікаве в цій історії ось, що. Коли російська пропаганда запускає подібні ІПСО, вона намагається через них відвернути увагу від своїх провалів і часто використовує маніпулятивні дані, схожі зі своїми реальними.. Це не наш літак збили, а український. Це не нашу колону танків спалили, а українську. Це не наша БТГр у Макіївці злетіла у повітря, а українська", - зазначає Коваленко.

Дане ІПСО було відповіддю на публікації шанованих західних ЗМІ та заяви ряду експертів про те, що російська армія втрати в Україні від 180 до 200 тис. Коваленко ж зазначав, що вбитих, поранених і полонених може бути більше 320 тисяч.



Тепер же, коли росія запустила дане ІПСО, вона не лише вкотре продемонструвала повну профнепридатність своїх відомств та пропаганди загалом, а й розкрила приблизні дані своїх втрат.