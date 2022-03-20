Російська Федерація намагається відмовити інші країни від участі в "Кримській платформі" - Кулеба

19:34 21 червня Київ, Україна

Росія розглядає Кримську платформу так само як і продаж зброї Україні, намагається відмовити всіх, кого може від участі в українській ініціативі.



Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба за підсумками дипломатичного форуму в Анталії 21 червня.

"Кримська платформа для України - це політична зброя, яка здатна повернути окуповані Росією території... РФ вживає всіх можливих спроб для дискредитації дипломатичної ініціативи України, щоб країни не брали в ній участь. Росія каже, що питання Криму для неї закрите, але це не означає, що ми не повинні користуватися таким інструментом, як Кримська платформа, для нас це питання не закрите", - сказав глава МЗС України.

За словами міністра, незважаючи на такі спроби РФ, ми отримали безліч підтверджень участі в саміті Кримської платформи, а очікуємо ще більше.



Глава МЗС підкреслив, що Турецька Республіка була однією з перших, хто підтримав Кримську платформу.

"Ближче друзів, ніж Україна і Туреччина в питанні Криму бути не може, ми піклуємося про людей, збереження спадщини і відродження нації. Тому співпраця наших країн в цих питаннях - дуже природний процес. Це не тільки про політику, це також про турботу про тих, хто був змушений покинути Крим через агресію РФ», - сказав Кулеба.

«Кримська платформа - це новий міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцева мета якого - деокупація Криму і його повернення під контроль України».