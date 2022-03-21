Російська еліта розглядає можливість усунення Путіна: отруєння, раптова хвороба та нещасний випадок серед варіантів.
Про це повідомляє Головне управління розвідки. Детальніше:
- Серед російської бізнес-політичної еліти формується група опозиційних до шляху впливових осіб. Вони прагнуть усунути чинного президента від влади для відновлення економічних зв'язків із Заходом.
- Частину політичної еліти РФ розглядає директора ФСБ Олександра Бортнікова як наступника путіна. Цікаво, що Бортников останнім часом потрапив у немилість російського диктатора через фатальні прорахунки у війні.
- Бортников та інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти усунення путіна. Йдеться, зокрема, про отруєння, раптову хворобу або іншу «випадковість».
- Ймовірно, саме з цими процесами пов'язаний недавній «злив» розташування «кадировців» на півночі Києва. Можливо, так керівництво ФСБ намагається послабити вплив Кадирова та налагодити взаємодію з українською владою.
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