Російська дезінформація в Android через Google: пропагандисти рф знайшли лазівку

Російські пропагандисти знайшли шлях до користувачів пристроїв Android через лазівку у сервісі Google.
Цю інформацію викрило видання The Moscow Times на своєму Telegram-каналі.
Незважаючи на зусилля, зроблені компанією Google з початку війни в Україні, щоб запобігти поширенню російської дезінформації через свої сервіси, роспропаганда виявила слабку точку. Йдеться про стрічку рекомендацій новин Discover, яку бачать користувачі браузера Chrome на пристрої Android.
Нагадаємо, що Google у 2020 році заблокувала контент Царгород ТБ, проте у стрічці Discover він продовжує з'являтися. Зокрема, 6 жовтня було виявлено посилання на публікацію ультранаціоналістичного телеканалу із заголовком "Тиха велика перемога, на яку чекали рік: Російська авіація почала по-справжньому". Там також можна було знайти статті, які стверджують, що Володимир Зеленський рекрутує бойовиків Ісламської держави.
У вересні Царгород через Discover отримував понад 200 000 переходів на день. Крім того, у стрічці регулярно з'являються матеріали від інших прокремлівських російських ЗМІ, таких як Комсомольська правда.
Важливо відзначити, що місячна аудиторія Discover у світі становить близько мільярда активних користувачів.
Цю інформацію викрило видання The Moscow Times на своєму Telegram-каналі.
Незважаючи на зусилля, зроблені компанією Google з початку війни в Україні, щоб запобігти поширенню російської дезінформації через свої сервіси, роспропаганда виявила слабку точку. Йдеться про стрічку рекомендацій новин Discover, яку бачать користувачі браузера Chrome на пристрої Android.
Нагадаємо, що Google у 2020 році заблокувала контент Царгород ТБ, проте у стрічці Discover він продовжує з'являтися. Зокрема, 6 жовтня було виявлено посилання на публікацію ультранаціоналістичного телеканалу із заголовком "Тиха велика перемога, на яку чекали рік: Російська авіація почала по-справжньому". Там також можна було знайти статті, які стверджують, що Володимир Зеленський рекрутує бойовиків Ісламської держави.
У вересні Царгород через Discover отримував понад 200 000 переходів на день. Крім того, у стрічці регулярно з'являються матеріали від інших прокремлівських російських ЗМІ, таких як Комсомольська правда.
Важливо відзначити, що місячна аудиторія Discover у світі становить близько мільярда активних користувачів.
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