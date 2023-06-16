Російська авіація за добу завдала 25 ударів по Україні - Генштаб

Протягом 23 травня російська авіація завдала 25 ударів по території України. При цьому Сили оборони 16 разів вступали у бої на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у вечірньому зведенні.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у вечірньому зведенні.
Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, підкреслили в Генштабі.
При цьому російські військові продовжують використовувати цивільні медичні установи тимчасово захоплених територій України у своїх цілях.
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