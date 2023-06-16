Російська авіація за добу завдала 25 ударів по Україні - Генштаб

19:26 23 травня Київ, Україна

Протягом 23 травня російська авіація завдала 25 ударів по території України. При цьому Сили оборони 16 разів вступали у бої на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах.



Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у вечірньому зведенні.

"Протягом цієї доби ракетних ударів не було. Втім, противник завдав 25 авіаційних ударів і здійснив понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктів. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки та адміністративна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, підкреслили в Генштабі.



При цьому російські військові продовжують використовувати цивільні медичні установи тимчасово захоплених територій України у своїх цілях.