Російський атомний підводний човен помічений біля берегів Італії - ЗМІ

09:44 04 вересня Київ, Україна

Біля берегів Італії помічений атомний підводний човен Росії. Про це повідомляє Страна.ua з посиланням на Bild.

Повідомляється, що за переміщеннями російського підводного човна у Середземному морі уважно стежать аналітики НАТО, намагаючись визначити її тип і місію, а також з'ясувати, як довго човен знаходиться біля берегів континентальної Європи.

Крім того, зазначається, що останніми днями російські військові кораблі виявляють підвищену активність в акваторії між Ірландією та Великобританією, зокрема, там були помічені ракетний крейсер Маршал Устинов, протичовновий корабель Віце-адмірал Кулаков та танкер Вязьма.

Раніше вже повідомлялося про російські підводні човни біля узбережжя Норвегії.