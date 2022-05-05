Російська армія вже не має боєздатного війська – польський генерал

Польський генерал, колишній командувач сухопутних військ Вальдемар Скшипчак заявив, що російська армія вже не має боєздатного війська, путін не досяг в Україні жодної цілі і мобілізація в росії вже нічого не дасть.
Військовий зазначив, що російська пропаганда може оголосити все що завгодно, і "навіть із поразки, яку вона зазнає в Україні, зробити перемогу".
Скшипчак переконаний, що росіяни приймуть подібні фейки за чисту монету і "віритимуть путіну, проте насправді їм нічого оголошувати, оскільки вони програють в Україні".
Скшипчак переконаний, що росіяни приймуть подібні фейки за чисту монету і "віритимуть путіну, проте насправді їм нічого оголошувати, оскільки вони програють в Україні".
Він вказує, що армія росії не має сил на окупацію значних територій України, оскільки ЗСУ дають ворогові гідну відсіч.
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