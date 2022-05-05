Російська армія вже не має боєздатного війська – польський генерал

09:40 05 травня Київ, Україна

Польський генерал, колишній командувач сухопутних військ Вальдемар Скшипчак заявив, що російська армія вже не має боєздатного війська, путін не досяг в Україні жодної цілі і мобілізація в росії вже нічого не дасть.
 
Військовий зазначив, що російська пропаганда може оголосити все що завгодно, і "навіть із поразки, яку вона зазнає в Україні, зробити перемогу".

Скшипчак переконаний, що росіяни приймуть подібні фейки за чисту монету і "віритимуть путіну, проте насправді їм нічого оголошувати, оскільки вони програють в Україні".
"Ймовірно, 9 травня путін заявить, що території, які вони змогли захопити за період війни в Україні, були цілями кремля. І це нібито перемога, хоча всім зрозуміло, що він не досягнув в Україні жодної цілі під час своєї так званої військової операції", - сказав польський генерал.
Він вказує, що армія росії не має сил на окупацію значних територій України, оскільки ЗСУ дають ворогові гідну відсіч.
"Проблема путіна полягає в тому, що російська армія вже не має боєздатного війська. Отже, він може оголосити часткову або повну мобілізацію, щоб посилити військовий контингент, що вже перебуває в Україні", - припускає Скшипчак, додавши, що в оперативному плані така мобілізація нічого росії не дасть, оскільки нові сили зможуть потрапити на фронт тільки через кілька тижнів.
"Очевидно, у росії побоюються, що Україна - отримуючи багато військової техніки із Заходу та створюючи нові військові підрозділи - поступово почне витісняти російську армію. Час зараз грає на Україну, і його треба використати", – каже він.