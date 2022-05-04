Російська армія зазнала великої поразки під Харковом - Пентагон

08:33 03 травня Київ, Україна

Контрнаступ Збройних сил України відкинув російську армію, що наступає, на 25 миль (40 км) від Харкова, повідомив високопоставлений представник Пентагону



Приголомшлива, за його словами, операція відбулася протягом останніх 24-48 годин і призвела до відступу російських частин від другого за величиною міста України, практично оточеного в перші тижні війни. В результаті російській армії не вдалося просунутися на південь і з'єднатися з іншими частинами, щоб оточити позиції ЗСУ на Донеччині.



Незважаючи на звуження цілей операції, відведення військ від Києва, прогрес російської армії в рамках «другої фази» «у кращому разі мінімальний», стверджують у Пентагоні.



Проблеми – ті ж, що й при наступі на Київ: «слабке» командування, низький бойовий дух та неналагоджена логістика призводять до того, що армія знову «відстає від графіка».



Втративши 25% бойової могутності і флагман чорноморського флоту, російські військові стали обережнішими: вони діють повільно і уникають ризику, щоб не зазнати втрат як на землі, так і в повітрі.



В Україну тим часом продовжуються постачання західної зброї: за останню добу 13 літаків прибули з європейських країн, а в найближчі 24 години відбудуться ще 11 рейсів із США, повідомляє CNN із посиланням на високопосадовця Пентагону.



За його словами, Україні вже передано понад 70 із 90 обіцяних гаубиць M777.