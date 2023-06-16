Російська армія постраждала від наслідків підриву Каховської ГЕС

09:43 08 червня Київ, Україна

Російська армія зіткнулася з серйозними наслідками підриву Каховської ГЕС, що призвело до значних втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці в окупантів.

Ці факти було зазначено у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому 8 червня.

За даними зведення, у підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22-го армійського корпусу Збройних сил Російської Федерації сталися жертви, поранені і зниклі безвісти.

Крім того, зазначені підрозділи зазнали значних втрат у вигляді втрачених польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільної та бронетанкової техніки, а також іншого військового майна.

За інформацією, отриманою з Генерального штабу, 6 червня населення міста Каховка масово евакуювалось, переважно використовуючи особисті автомобілі.
"Разом із цивільним населенням російські окупанти також скористалися евакуаційними маршрутами. У ході цього переміщення вони використовували місцевих жителів як живий щит", - наголошено у звіті Генерального штабу.