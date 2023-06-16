Російська армія постраждала від наслідків підриву Каховської ГЕС

09:43 08 червня Київ, Україна

Російська армія зіткнулася з серйозними наслідками підриву Каховської ГЕС, що призвело до значних втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці в окупантів.



Ці факти було зазначено у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому 8 червня.



За даними зведення, у підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22-го армійського корпусу Збройних сил Російської Федерації сталися жертви, поранені і зниклі безвісти.



Крім того, зазначені підрозділи зазнали значних втрат у вигляді втрачених польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільної та бронетанкової техніки, а також іншого військового майна.



За інформацією, отриманою з Генерального штабу, 6 червня населення міста Каховка масово евакуювалось, переважно використовуючи особисті автомобілі.