Російська армія зазнала колосальних втрат на Харківщині - Генштаб

Контрнаступ у Харківській області спричинив скорочення бригад ворога. Причому йдеться про те, що в деяких із них залишалося лише 10% особового складу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 18 вересня.

"Під час відступу окупантів із Харківської області, підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту збройних сил російської федерації втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки. Крім того, 64-а окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях.. Техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби ФСБ російської федерації, а військову частину готують до розформування", - йдеться у повідомленні.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.. Обстрілює позиції наших військ уздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів за окремими напрямками, запроваджує резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.

Ворог продовжує обстрілювати будинки мирних жителів та об'єкти громадянської інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Минулої доби російські окупанти завдали шість ракетних і 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з РСЗВ з військових та цивільних об'єктів на території України.

Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Дворічна, Кам'янка, Красногорівка, Новомихайлівка, Нескучне, Успенівка, Миролюбівка, Біляївка, Високопілля та Миколаїв. Ворог вдарив по цивільних об'єктах на околицях Запоріжжя, а також по містах Чугуїв та Краматорськ, де є жертви серед цивільного населення. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів.

На Південнобузькому напрямку противник робив обстріл по всій лінії зіткнення. Під вогнем опинилося понад 20 населених пунктів.

На тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти масово виселяють мешканців із їхніх приватних будинків у Приозерному та Трифонівці. У районі населеного пункту Чонгар військовослужбовці окупаційних військ під загрозами вбивства змушують місцеве населення брати участь у фортифікаційному обладнанні позицій.

Значних втрат зазнають окупанти при спробах штурму Сил оборони на Авдіївському напрямку. За наявною інформацією, до лікувальних закладів щодня надходить понад 30 осіб зі складу 1-го армійського корпусу російських військ.

Минулої доби Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Правдине.

Українська авіація вдарила по 13 районах зосередження живої сили та техніки супротивника та трьох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили п'ять БпЛА та один гелікоптер Ка-52 ворога.

Ракетні війська і артилерія завдали вогневої поразки більш ніж двомстам об'єктам противника. Серед них 12 пунктів управління, склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, артилерійські позиції та райони зосередження особового складу та військової техніки.. Втрати ворога поки що уточнюються.

Нагадаємо, напередодні Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про успішні удари українських захисників по місцях розташування окупантів на півдні та сході нашої країни.