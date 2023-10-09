Російська армія відбирає землі у своїх фермерів на кордоні з Україною

11:15 09 жовтня Київ, Україна

У російських містах, прилеглих до українського кордону, у фермерів відбирають землі для потреб армії, повідомляє Центр національного спротиву.



За інформацією ЦНС, фермери Курської області вийшли на акції протесту, висловлюючи свою незгоду зі знищенням своїх земель.



Особливо активно ситуація розвивається у селі Стара Миколаївка, що знаходиться у прикордонній зоні із Сумською областю. Тут зс рф активно будують опорні пункти на землях фермерів, роблячи цю землю непридатною для подальшого використання.



Фермери надали фотографії окупованих ділянок на власній землі.