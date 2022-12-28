Російська армія на Бахмутському напрямку, ймовірно, вичерпала свій наступальний потенціал - ISW

"Темпи просування російських військових у районі Бахмута останнім часом сповільнилися на тлі зростаючих обмежень особового складу та боєприпасів, що, ймовірно, завадить їм підтримувати високий темп наступальних операцій у цьому напрямку в найближчій перспективі", - підсумували в Інституті вивчення війни.