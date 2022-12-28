Російська армія на Бахмутському напрямку, ймовірно, вичерпала свій наступальний потенціал - ISW

Російські військові на Бахмутському напрямку на Донбасі, ймовірно, вичерпали свій наступальний потенціал і можуть повторити "херсонський сценарій".
Про це йдеться у звіті в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що російські війська в районі Бахмута більше не діють як ротні та батальйонні тактичні групи, а діють меншими групами по десять-п'ятнадцять військовослужбовців.
В ISW зазначили, що росіяни також не могли діяти великими ешелонами на Херсонщині, коли "помітно деградували" у серпні 2022 року.
Про це йдеться у звіті в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що російські війська в районі Бахмута більше не діють як ротні та батальйонні тактичні групи, а діють меншими групами по десять-п'ятнадцять військовослужбовців.
В ISW зазначили, що росіяни також не могли діяти великими ешелонами на Херсонщині, коли "помітно деградували" у серпні 2022 року.
Що відомо про ситуацію на східному фронті
- Станом на 26 грудня росіяни не сповільнили темпи наступу на Бахмут, але проводять передислокацію. Окупанти дотримуються тактики "випаленої землі", не вважають власні втрати та знищують всю інфраструктуру міста, тільки вдається щось відремонтувати.
- Усі школи та дитячі садки у Бахмуті Донецької області зазнали руйнувань через обстріл російської армії.
За добу 27 грудня російська армія 175 разів обстріляла Бахмут.
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