Російська агресія завдала Україні збитків на $14 млрд: підрив Каховської ГЕС

16:57 17 жовтня Київ, Україна

Україні було завдано збитків у розмірі майже $14 мільярдів після руйнування греблі Каховської гідроелектростанції російськими агресорами, повідомляє український уряд та Організація Об'єднаних Націй (ООН).



За оцінками, безпосередня шкода інфраструктурі та активам склала $2,79 мільярда, тоді як загальний розмір збитків перевищив $11 мільярдів. Проте найсерйознішою проблемою стала довгострокова екологічна загроза, у той час, як найбільших пошкоджень завдано енергетичному та житловому секторам.



Початкова оцінка загальних потреб у відновленні становить $5,04 млрд, і очікується, що ця сума коригуватиметься в міру проведення більш докладних оцінок. У короткостроковій перспективі на програми відновлення у 2023/2024 роках потрібно понад $1,82 мільярда.



Остаточну оцінку потреб у відновленні буде уточнено під час наступної стадії Швидкої оцінки збитків та потреб у відновленні (RDNA), що проводиться у партнерстві між урядом України, ООН, Світовим банком та Євросоюзом.