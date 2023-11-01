Російська агресія: 160 тисяч зруйнованих будівель в Україні

16:10 31 жовтня Київ, Україна

В Україні понад 160 тисяч будівель і споруд було зруйновано через російську агресію, і близько 20 тисяч з них є багатоповерховими будинками. Ця інформація була представлена доктором технічних наук та професором Геннадієм Фаренюком, директором Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій.



Фаренюк наголосив на важливості проведення технічних обстежень для визначення матеріальних збитків, завданих громадянам України через російську агресію. Він зазначив, що методи та інструменти дослідження військових руйнувань відрізняються від тих, що застосовувалися для обстеження будівель у мирний час.



Фахівці інституту провели огляд близько 400 багатоповерхових будівель у період воєнних дій. Одним із важливих аспектів при обстеженні є визначення, чи можуть люди повернутися в не пошкоджені частини будівлі та використовувати їх безпечно. Однак Фаренюк також зазначив, що експерти іноді не хочуть брати відповідальність і вирішувати питання про знесення зруйнованих будівель та будівництво нових на їхньому місці.



Фаренюк підкреслив, що при оцінці ступеня пошкоджень та визначенні завданих збитків та вартості відновлення чи реконструкції всі ці нюанси мають бути враховані. Оцінка починається з огляду будівлі та фіксації руйнувань, а потім визначається вплив пошкоджень на структурну цілісність та безпеку будівлі. Це важливо для оцінки матеріальних збитків та розрахунку майбутніх економічних витрат.