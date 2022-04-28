Росія влаштувала чергове судилище над кримськими татарами

21:42 28 липня Київ, Україна

Москва звинувачує жителів окупованого Криму в причетності до діяльності "Хізб ут-Тахрір" - міжнародної релігійно-політичної організації, визнаної в Росії терористичною.





Завтра, 29 липня, в Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону відбудуться два судових засідання по так званій «справі Хізб ут-Тахрір».





Відзначається, що судові засідання відбудуться щодо учасників так званої «алуштинської групи», в яку входять Ельдар Кантіміров, Руслан Месутов, Руслан Нагаєв і Ленур Халілов, під час яких очікується продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. А також щодо учасників «третьої бахчисарайської групи», в яку входять Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов і Рустем Сейтмеметов, під час якого очікується розгляд справи по суті.



Денисова зазначила, що кримських татар країна-окупант звинувачує в причетності до діяльності «Хізб ут-Тахрір» - міжнародної релігійно-політичної організації, визнаної в Росії терористичною, але діючої без обмежень на рівні національних законодавств багатьох країн світу, в тому числі і України. Про це в Телеграм повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова Відзначається, що судові засідання відбудуться щодо учасників так званої «алуштинської групи», в яку входять Ельдар Кантіміров, Руслан Месутов, Руслан Нагаєв і Ленур Халілов, під час яких очікується продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. А також щодо учасників «третьої бахчисарайської групи», в яку входять Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов і Рустем Сейтмеметов, під час якого очікується розгляд справи по суті.Денисова зазначила, що кримських татар країна-окупант звинувачує в причетності до діяльності «Хізб ут-Тахрір» - міжнародної релігійно-політичної організації, визнаної в Росії терористичною, але діючої без обмежень на рівні національних законодавств багатьох країн світу, в тому числі і України.

«РФ вдається до цинічних переслідувань з метою припинення релігійної діяльності кримських татар, а також придушення громадянської активності жителів тимчасово окупованого Криму», - заявила вона.

Денисова також закликала генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського, міжнародні правозахисні організації відвідати незаконні судилища для недопущення порушення прав незаконно утримуваних громадян України, а також сприяння забезпеченню права на захист і справедливий суд.