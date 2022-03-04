Росії вигідно все, що гальмує мирний процес - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що неможливість провести переговори Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Білорусі Росія використає, щоб загальмувати переговорний процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Щодо того, куди можна було б перенести переговорний майданчик, він зазначив, що «є різні варіанти, різні пропозиції».
Як повідомлялося, представник української делегації в ТКГ і радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що якщо білоруська влада допустить представників "ЛНР" до опозиціонера Романа Протасевича для допиту, це означає, що Олександр Лукашенко не може бути посередником, а Мінськ - майданчиком для переговорів Тристоронньої контактної групи.
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