Росії вигідно все, що гальмує мирний процес - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що неможливість провести переговори Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Білорусі Росія використає, щоб загальмувати переговорний процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

«Я не бачу зараз взагалі ніяких умов для того, щоб переговори в Мінську поновилися. Але ми розуміємо, що Росія буде грати на цій історії. Оскільки Росії в принципі вигідно все, що гальмує мирний процес і блокує переговори, то, безумовно, історію з неможливістю для України або ОБСЄ приїхати до Мінська вони будуть використовувати для гальмування переговорного процесу. Ми повинні це усвідомлювати", - сказав Кулеба.

Щодо того, куди можна було б перенести переговорний майданчик, він зазначив, що «є різні варіанти, різні пропозиції».

«Але потрібно розуміти, що цей варіант повинен підійти для трьох сторін: і Україна, і ОБСЄ, і РФ повинні на нього погодитися», - зазначив глава МЗС.

Як повідомлялося, представник української делегації в ТКГ і радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що якщо білоруська влада допустить представників "ЛНР" до опозиціонера Романа Протасевича для допиту, це означає, що Олександр Лукашенко не може бути посередником, а Мінськ - майданчиком для переговорів Тристоронньої контактної групи.