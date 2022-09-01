Росії навряд чи вдасться збільшити армію до 2 млн осіб - Міноборони США

Указ путіна про збільшення чисельності збройних сил росії з 1,9 до 2,04 млн осіб навряд чи вдасться виконати, вважають у Міноборони США.
Як розповів представник відомства CNN, росія ніколи не досягала цільових показників чисельності особового складу, і перед вторгненням в Україну їй уже не вистачало 150 тисяч військових.
У Вашингтоні також сумніваються, що добір у рамках указу зробить армію більш боєздатною. Велика кількість добровольців, які вирушають в Україну, мають сумнівну бойову цінність через вік і рівень підготовки, вважає співрозмовник CNN. Він нагадав про такі заходи заповнити нестачу людей, як усунення верхньої вікової межі для добровольців, а також вербування ув'язнених.
Володимир путін 25 серпня, через пів року після початку вторгнення в Україну, своїм указом доручив збільшити штатну чисельність збройних сил росії на 137 000 осіб. Документ набуде чинності 1 січня 2023 року.
З наступного року російська армія налічуватиме 2039758 осіб, з них 1150628 - військовослужбовці. Згідно з попереднім указом, який почав діяти у 2018 році, чисельність армії становила 1 902 758 осіб, у тому числі 1 013 628 військовослужбовців.
У Лондоні сумніваються, що доукомплектування армії допоможе росії успішніше воювати в Україні.
У Вашингтоні також сумніваються, що добір у рамках указу зробить армію більш боєздатною. Велика кількість добровольців, які вирушають в Україну, мають сумнівну бойову цінність через вік і рівень підготовки, вважає співрозмовник CNN. Він нагадав про такі заходи заповнити нестачу людей, як усунення верхньої вікової межі для добровольців, а також вербування ув'язнених.
Володимир путін 25 серпня, через пів року після початку вторгнення в Україну, своїм указом доручив збільшити штатну чисельність збройних сил росії на 137 000 осіб. Документ набуде чинності 1 січня 2023 року.
З наступного року російська армія налічуватиме 2039758 осіб, з них 1150628 - військовослужбовці. Згідно з попереднім указом, який почав діяти у 2018 році, чисельність армії становила 1 902 758 осіб, у тому числі 1 013 628 військовослужбовців.
У Лондоні сумніваються, що доукомплектування армії допоможе росії успішніше воювати в Україні.
Про те, що російську армію було недоукомплектовано ще перед початком війни, заявив і дослідник CIT Кирило Михайлов. Його оцінка збігається з американськими підрахунками: "Навіть до війни цього мільйона в штаті не було, було 850 тисяч". Проте добровольці без досвіду командування не спроможні поповнити втрати серед офіцерів.
За словами Михайлова, російська влада могла б вирішити це питання мобілізацією. Однак перед вторгненням міністр оборони сергій шойгу запевнив володимира путіна, що виконає всі завдання в Україні тільки силами контрактників. Через цю обіцянку він не наважується ставити питання про загальний призов, писали «Важливі історії».
У CIT вважають, що указ може виявитися формальністю на тлі анексії самопроголошених Донецької та Луганської республік. У їхньому складі діють перший і другий армійський корпуси, які формально не входять до складу збройних сил росії.
За словами Михайлова, російська влада могла б вирішити це питання мобілізацією. Однак перед вторгненням міністр оборони сергій шойгу запевнив володимира путіна, що виконає всі завдання в Україні тільки силами контрактників. Через цю обіцянку він не наважується ставити питання про загальний призов, писали «Важливі історії».
У CIT вважають, що указ може виявитися формальністю на тлі анексії самопроголошених Донецької та Луганської республік. У їхньому складі діють перший і другий армійський корпуси, які формально не входять до складу збройних сил росії.
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