Росії навряд чи вдасться збільшити армію до 2 млн осіб - Міноборони США

10:56 30 серпня Київ, Україна

Указ путіна про збільшення чисельності збройних сил росії з 1,9 до 2,04 млн осіб навряд чи вдасться виконати, вважають у Міноборони США.

Як розповів представник відомства CNN, росія ніколи не досягала цільових показників чисельності особового складу, і перед вторгненням в Україну їй уже не вистачало 150 тисяч військових.



У Вашингтоні також сумніваються, що добір у рамках указу зробить армію більш боєздатною. Велика кількість добровольців, які вирушають в Україну, мають сумнівну бойову цінність через вік і рівень підготовки, вважає співрозмовник CNN. Він нагадав про такі заходи заповнити нестачу людей, як усунення верхньої вікової межі для добровольців, а також вербування ув'язнених.



Володимир путін 25 серпня, через пів року після початку вторгнення в Україну, своїм указом доручив збільшити штатну чисельність збройних сил росії на 137 000 осіб. Документ набуде чинності 1 січня 2023 року.



З наступного року російська армія налічуватиме 2039758 осіб, з них 1150628 - військовослужбовці. Згідно з попереднім указом, який почав діяти у 2018 році, чисельність армії становила 1 902 758 осіб, у тому числі 1 013 628 військовослужбовців.



У Лондоні сумніваються, що доукомплектування армії допоможе росії успішніше воювати в Україні.

«Залишається незрозумілим, чи росія спробує здійснити це збільшення завдяки набору більшої кількості добровольців-контрактників або через підвищення щорічних цільових показників призову на військову службу. […] Указ навряд чи підвищить бойову міць росії в Україні. Росія втратила десятки тисяч солдатів, нових контрактників набирається дуже мало, а призовники технічно не зобов'язані проходити службу за межами території росії», - йдеться у звіті британської розвідки.

Про те, що російську армію було недоукомплектовано ще перед початком війни, заявив і дослідник CIT Кирило Михайлов. Його оцінка збігається з американськими підрахунками: "Навіть до війни цього мільйона в штаті не було, було 850 тисяч". Проте добровольці без досвіду командування не спроможні поповнити втрати серед офіцерів.



За словами Михайлова, російська влада могла б вирішити це питання мобілізацією. Однак перед вторгненням міністр оборони сергій шойгу запевнив володимира путіна, що виконає всі завдання в Україні тільки силами контрактників. Через цю обіцянку він не наважується ставити питання про загальний призов, писали «Важливі історії».



У CIT вважають, що указ може виявитися формальністю на тлі анексії самопроголошених Донецької та Луганської республік. У їхньому складі діють перший і другий армійський корпуси, які формально не входять до складу збройних сил росії.