Росії потрібно показати можливі наслідки у разі нападу на Україну - Боррель

17:56 06 грудень Київ, Україна

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та політики безпеки Жозеп Боррель висловив стурбованість ситуацією на кордоні з Україною, де Росія нарощує війська.

Про це він сказав в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

"Україна, безумовно, є нашим партнером та союзником. Тому ми на її боці", - цитує Борреля агентство dpa. За словами представника ЄС, йдеться про те, щоб показати Москві "можливі наслідки" у разі нападу на Україну.

Втім, Боррель не уточнив, про які наслідки може йтися у разі нападу РФ на Україну.

"Чи можна уявити собі справжнє вторгнення як у Крим? Я цього не знаю", - зізнався дипломат.

За словами Борреля, потрібно постаратися не допустити погіршення ситуації та "залишитися у фазі, яка була до цієї кризи".



Військова активність Росії неподалік кордонів з Україною

Останнім часом знову повідомлялося про накопичення російських військ біля українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу цієї зими. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, ймовірним часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня.



Днями державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність доказів, що Росія "підготувала плани для значних агресивних дій проти України". "Дані плани включають зусилля щодо дестабілізації України зсередини, а також великомасштабні військові операції", - наголосив держсекретар США 1 грудня після зустрічі глав МЗС країн НАТО. Проте, за його словами, поки що невідомо, чи ухвалив президент Росії Володимир Путін рішення про вторгнення.



У НАТО та ЄС неодноразово висловлювали стурбованість нарощуванням військ та закликали Росію до дипломатії. У Москві ж заперечують інформацію про підготовку ймовірного нападу та запевняють, що не зацікавлені в жодних конфліктах.



Президент США Джо Байден раніше повідомив, що готує заходи щодо ускладнення Росії реалізації ймовірних планів військового вторгнення в Україну. На 7 грудня заплановано віртуальний саміт Байдена та російського президента Володимира Путіна, під час якого, зокрема, йтиметься про Україну.