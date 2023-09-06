Росії потрібно буде відновлюватись у військовому аспекті близько 10 років - Буданов
14:38 01 вересня Київ, Україна
Російській федерації після поразки у війні знадобиться щонайменше 10 років на відновлення, а потім у росії, мабуть, з'являться реваншистські настрої.
На цьому наголосив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов
в інтерв'ю Наталі Мосейчук.
"Росії потрібно буде відновлюватись у військовому аспекті близько 10 років. Якраз 10 років – це нормальний період для того, щоб усе це переосмислити та заново почати реванш готувати” – сказав Буданов.
Водночас він зазначив, що якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України впливати на ті території, які будуть створені (після часткового розпаду росії — ред.), то, можливо, буде набагато більше часу.
"Ми повинні розуміти, що після перемоги України в якомусь видозміненому вигляді частка російської федерації залишиться поряд з нами, найімовірніше - через деякий час з'являться реваншистські настрої, це нормальний кругообіг в історії, тому з росією буде пов'язано ще багато роботи", -
підсумував глава ГУР
.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі