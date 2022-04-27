Росії не вдається подавити систему ППО України

09:57 27 квітня Київ, Україна

Україна зберігає контроль над більшою частиною свого повітряного простору

У той час, як росії не вдалося ефективно знищити українські ВПС або придушити українську систему ППО.



Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.



Російська авіація в основному зосереджена на півдні та сході України, надаючи підтримку російським сухопутним військам.



Росія має дуже обмежений доступ із повітря на північ та захід України, обмежуючи наступальні дії глибокими ударами з дистанційним озброєнням, наголошується в огляді.



Відомство зазначає, що Україна продовжує знищувати російські авіаційні засоби. Росія продовжує завдавати ударів по українських військових об'єктах та логістичній інфраструктурі по всій країні.



Більшість російських авіаударів по Маріуполю, ймовірно, завдаються некерованими бомбами, які вільно падають. Ця зброя підвищує ризик жертв серед цивільного населення.



Як повідомлялося, раніше російські війська обстрілювали переважно нафтобази, намагаючись зруйнувати ланцюги постачання палива, а зараз вони змінили стратегію.



Обстрілюючи залізничні колії як із заходу на схід, так і навпаки, російські загарбники прагнуть не лише зруйнувати постачання української армії, а й зламати експорт України.