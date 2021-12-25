Росії не потрібна сильна і незалежна Україна - Зеленський

12:16 16 квітень Київ, Україна





Ескалація ситуації на Донбасі і кордоні свідчить про тиск з боку РФ, а також є перевіркою для України і президента США Джо Байдена

Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro, переклад повного тексту якого опублікований на сайті глави держави.

"Я думаю, що всі в світі демонструють свої м'язи. Хотілося б просто, щоб не коштом України. Такі кроки росіяни роблять постійно, проводять ті чи інші вчення. При цьому вони дуже напружуються, коли в Чорному морі з'являються, наприклад, кораблі НАТО. Вони дуже напружені, коли бачать зближення України з Альянсом. Коли Україною успішно реалізуються ті чи інші економічні прориви у співпраці з іншими країнами, росіяни також дуже на це рефлексують. Їм не потрібна сильна, незалежна Україна. Ми розуміємо це. Хоча я вважаю, що таке бажання - це їхня слабкість", - сказав Зеленський.

При цьому він висловив думку, що мобілізація Росією військ може бути "якимось чином пов'язана" з перевіркою нового президента США Джозефа Байдена.



У той самий час глава Української держави наголосив, що зараз росіяни намагаються показати, що їх потрібно боятися, і намагаються провокувати українців. Президент зазначив, що збільшення обстрілів, снайперський вогонь з окупованих територій, нарощування військ в Криму, на сході і на кордонах України є тиском.

"Тиск політичний, мілітаризований, психологічний. Чому психологічний? Тому що вони стріляють і чекають, що ми будемо відповідати так само. Мало того, вони чекають, що ми підемо на сході України в наступ. Але ми не дамо їм такого щастя", - підкреслив він.

Зеленський також вважає, що знає, чого хоче Путін, але зазначив, що не хотів би його "підштовхувати".