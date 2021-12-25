Росії не потрібна сильна і незалежна Україна - Зеленський

12:16 16 квітень Київ, Україна

Ескалація ситуації на Донбасі і кордоні свідчить про тиск з боку РФ, а також є перевіркою для України і президента США Джо Байдена.

Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro, переклад повного тексту якого опублікований на сайті глави держави.
"Я думаю, що всі в світі демонструють свої м'язи. Хотілося б просто, щоб не коштом України. Такі кроки росіяни роблять постійно, проводять ті чи інші вчення. При цьому вони дуже напружуються, коли в Чорному морі з'являються, наприклад, кораблі НАТО. Вони дуже напружені, коли бачать зближення України з Альянсом. Коли Україною успішно реалізуються ті чи інші економічні прориви у співпраці з іншими країнами, росіяни також дуже на це рефлексують. Їм не потрібна сильна, незалежна Україна. Ми розуміємо це. Хоча я вважаю, що таке бажання - це їхня слабкість", - сказав Зеленський.
При цьому він висловив думку, що мобілізація Росією військ може бути "якимось чином пов'язана" з перевіркою нового президента США Джозефа Байдена.

У той самий час глава Української держави наголосив, що зараз росіяни намагаються показати, що їх потрібно боятися, і намагаються провокувати українців. Президент зазначив, що збільшення обстрілів, снайперський вогонь з окупованих територій, нарощування військ в Криму, на сході і на кордонах України є тиском.
"Тиск політичний, мілітаризований, психологічний. Чому психологічний? Тому що вони стріляють і чекають, що ми будемо відповідати так само. Мало того, вони чекають, що ми підемо на сході України в наступ. Але ми не дамо їм такого щастя", - підкреслив він.
Зеленський також вважає, що знає, чого хоче Путін, але зазначив, що не хотів би його "підштовхувати".
"Тому що завжди є надія на один відсоток, що він цього не бажає. Або навіть якщо бажає, то не зробить. Ми чули цю риторику, що він візьме весь Донбас. Але ви повинні знати наш народ, і я хотів би, щоб ви розуміли мене: ми не дамо їм жодного сантиметра нашої землі. Чого б нам це не коштувало", - додав він.