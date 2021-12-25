Росії не потрібна сильна і незалежна Україна - Зеленський

Ескалація ситуації на Донбасі і кордоні свідчить про тиск з боку РФ, а також є перевіркою для України і президента США Джо Байдена.
Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro, переклад повного тексту якого опублікований на сайті глави держави.
При цьому він висловив думку, що мобілізація Росією військ може бути "якимось чином пов'язана" з перевіркою нового президента США Джозефа Байдена.
У той самий час глава Української держави наголосив, що зараз росіяни намагаються показати, що їх потрібно боятися, і намагаються провокувати українців. Президент зазначив, що збільшення обстрілів, снайперський вогонь з окупованих територій, нарощування військ в Криму, на сході і на кордонах України є тиском.
У той самий час глава Української держави наголосив, що зараз росіяни намагаються показати, що їх потрібно боятися, і намагаються провокувати українців. Президент зазначив, що збільшення обстрілів, снайперський вогонь з окупованих територій, нарощування військ в Криму, на сході і на кордонах України є тиском.
Зеленський також вважає, що знає, чого хоче Путін, але зазначив, що не хотів би його "підштовхувати".
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