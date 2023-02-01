Роспропаганда заявляє про удар по нафтопроводу Дружба

15:58 01 лютого Київ, Україна

Пропагандисти росії в середу заявили про ракетний удар по нафтопроводу Дружба в Брянській області. Зазначається, що росія качає нафту через білорусь до Європи. Про це йдеться у повідомленні російського Telegram-каналу.



Провладний паблік стверджує, що ракета впала поряд з нафтоперекачувальною станцією Новозибків. "Фахівцями", що прибули на місце, зафіксовано вирву діаметром 20 метрів. При цьому НПС нібито пошкоджено "незначно".



Російські ЗМІ в черговий раз звинуватили в ударі ЗСУ, незважаючи на те, що системи Точка-У має і сама росія.

"У рік через неї (трубу нафтопроводу Дружба – ред.) проходить більше 33 млн тонн нафти – транзитом через білорусь до Європи, в обхід України. Постраждалих внаслідок атаки немає, весь персонал своєчасно евакуювали", – йдеться у повідомленні.



Українська сторона поки що не коментувала цю інформацію.