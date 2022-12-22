Роспропаганда розпустила нові фейки після зустрічі Зеленського та Байдена

14:50 22 грудня Київ, Україна

Російські пропагандисти розповсюджують нові фейки після зустрічі лідера України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена.



Про це повідомив 22 грудня Центр протидії дезінформації.



Як стверджують ворожі медіа, на пресконференції після переговорів Байден заявив, що Зеленський відкритий до діалогу про мир з росією та український лідер "на знак підтвердження кивнув".

"Ця інформація не відповідає дійсності", - наголосили у ЦПД.

Крім того, посол росії у США Анатолій Антонов назвав "порожнім звуком" висловлювання американської адміністрації про відсутність наміру йти на конфронтацію з москвою.

"Під оплески та уїдливі посмішки, по суті, оголошено про необхідність продовження війни за дорученням проти [росії]... до повної перемоги... над нами", - заявив російський дипломат.

Висловлювання представника росії є дезінформацією, зазначили в ЦПД.



Також у мережі вкотре опублікували відео з нібито переданою Україні західною зброєю, яка, як стверджується, цього разу опинилась у Сирії.