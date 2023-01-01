Роспропаганда про підсумки 2022 року: "Російська армія перемагає НАТО"

Політичний блок адміністрації президента Росії підготував методику для державних і провладних ЗМІ про те, як саме необхідно підбивати підсумки 2022 року.
Документ розділено на чотири блоки: "Головне", "Посилення росії", "СВО" (так Кремль називає війну з Україною) та "Новий світопорядок".
У розділі "Головне" автори "рекомендують" в черговий раз підкреслити, що Володимир Путін, відправивши війська в Україну, "прийняв єдине правильне рішення, запобігши нападу України і НАТО, що готується, на територію росії". У методиці йдеться, що західні країни готувалися до атаки на росію з 2014 року і збиралися "розділити та підкорити російський народ".
Війну автори тексту називають "успішною", а як підтвердження цьому міркують про "захист росією мільйонів російських людей, повернення російських земель та зміцнення національної безпеки".
При цьому автори не згадують, що Москва не контролює повністю жоден із чотирьох анексованих регіонів – а також втратила Херсон, єдиний український обласний центр, захоплений російською армією після 24 лютого.
Автори методички зазначають, що російська армія "успішно досягає мети СВО з демілітаризації та денацифікації України", посилаючись на брехню з брифінгів Міноборони Росії.
Втім, відразу пропагандистам "рекомендують" обмовитися, що росія воює не з Україною, а з НАТО - "найпотужнішою військовою машиною в історії людства", яка, однак, "не зламала російську армію".
Водночас автори пропонують пропагандистам іншу тезу: "Захід надає дедалі менше техніки та засобів Україні".
Нарешті, у блоці "Посилення Росії" у Кремлі "рекомендують" наголошувати на "згуртуванні суспільства". Наприклад, високий офіційний рейтинг путіну (за оцінкою ВЦВГД йому довіряють 78,5% респондентів) вони безпосередньо пов'язують із "безумовною підтримкою росіянами "спецоперації".
У розділі "Новий світоустрій" співробітники АП називають росію "лідером країн", які "не визнають винятковість Заходу", та "лідером справедливого, демократичного та багатополярного світу". У кремлівській методичці сказано: путін дає "Європі шанс одуматися і повернути собі суб'єктність та майбутнє".
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