Роспропаганда про підсумки 2022 року: "Російська армія перемагає НАТО"

Політичний блок адміністрації президента Росії підготував методику для державних і провладних ЗМІ про те, як саме необхідно підбивати підсумки 2022 року.

Документ розділено на чотири блоки: "Головне", "Посилення росії", "СВО" (так Кремль називає війну з Україною) та "Новий світопорядок".

У розділі "Головне" автори "рекомендують" в черговий раз підкреслити, що Володимир Путін, відправивши війська в Україну, "прийняв єдине правильне рішення, запобігши нападу України і НАТО, що готується, на територію росії". У методиці йдеться, що західні країни готувалися до атаки на росію з 2014 року і збиралися "розділити та підкорити російський народ".

Війну автори тексту називають "успішною", а як підтвердження цьому міркують про "захист росією мільйонів російських людей, повернення російських земель та зміцнення національної безпеки".

"У Росії тепер 89 регіонів, а площа збільшилася більш ніж на 80 тисяч квадратних кілометрів. Ця територія втричі більша за Крим і вдвічі більша за Словаччину чи Хорватію, Данію чи Швейцарію. Розширення кордонів росії шляхом "возз'єднання" із Запорізькою та Херсонською областями дозволило Криму перестати бути "островом", відокремленим від материкової частини росії", - записано у методичці.

При цьому автори не згадують, що Москва не контролює повністю жоден із чотирьох анексованих регіонів – а також втратила Херсон, єдиний український обласний центр, захоплений російською армією після 24 лютого.

Автори методички зазначають, що російська армія "успішно досягає мети СВО з демілітаризації та денацифікації України", посилаючись на брехню з брифінгів Міноборони Росії.

Втім, відразу пропагандистам "рекомендують" обмовитися, що росія воює не з Україною, а з НАТО - "найпотужнішою військовою машиною в історії людства", яка, однак, "не зламала російську армію".

Водночас автори пропонують пропагандистам іншу тезу: "Захід надає дедалі менше техніки та засобів Україні".

Нарешті, у блоці "Посилення Росії" у Кремлі "рекомендують" наголошувати на "згуртуванні суспільства". Наприклад, високий офіційний рейтинг путіну (за оцінкою ВЦВГД йому довіряють 78,5% респондентів) вони безпосередньо пов'язують із "безумовною підтримкою росіянами "спецоперації".

У розділі "Новий світоустрій" співробітники АП називають росію "лідером країн", які "не визнають винятковість Заходу", та "лідером справедливого, демократичного та багатополярного світу". У кремлівській методичці сказано: путін дає "Європі шанс одуматися і повернути собі суб'єктність та майбутнє".