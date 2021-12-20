Роман Соха заявив про вихід із парламентської фракції «слуг народу»

10:59 30 листопад Київ, Україна

30 листопада на пленарному засіданні Верховної Ради України нардеп від партії «Слуга народу» Роман Соха заявив про свій вихід із парламентської фракції цієї політичної сили. Пряму трансляцію засідання здійснює телеканал «Рада»



Політик зазначив, що підтримував кандидатуру Володимира Зеленського на президентських виборах і приєднався до формування «Зекоманди» у Запоріжжі, оскільки вірив у задекларовані Зеленським обіцянки завершити епоху кланово-олігархічної системи, викорінити політичне кумівство та корупцію, завершити «епоху бідності».



«Пане президенте, ви обіцяли, що в наших лавах будуть нові обличчя, люди, які ніколи не були в політиці, які не причетні до «схем» і не грабували країну», – наголосив народний обранець.



Роман Соха додав, що ухвалив рішення про вихід із фракції «Слуги народу» через невиконання владою своїх обіцянок, а «останньою краплею» при ухваленні цього рішення для нього стало призначення Ігоря Шурми, колишнього функціонера проросійського «Опозиційного блоку», на посаду заступника голови Офісу Президента.



Нагадав Соха і про інше, ганебне, на його думку, призначення, зокрема, іншого заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова та «лобіста Харківських угод Руслана Демченка».



"Ці люди не повинні бути на державних посадах", - підсумував Роман Соха.