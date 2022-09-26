Російські чиновники не відправлятимуть своїх дітей на війну з Україною

15:25 26 вересня Київ, Україна

Після оголошення про початок мобілізації у росії, 21 вересня, в країні пройшли масові протести. "Часткова" мобілізація за фактом дозволяє призвати на службу будь-кого. Хто з дітей російських дипломатів вирушить на фронт, розбиралися експерти.



Рішення кремля призвело до нечисленних акцій протесту близько 40 міст росії, проте завдяки сильному підконтрольному владі силовому блоку і нечисленності протестувальників бунт був швидко погашений.



Проте відновилися підпали військкоматів по багатьох російських містах та селах, а також зростає невдоволення російських громадян щодо неучасті чиновників та їхніх дітей у мобілізації. І якщо чиновники офіційно можуть прикритися бронею, то їхні діти, які підпадають за всіма параметрами під мобілізацію, офіційних виправдань не мають.



Так, наприклад, не відправляють воювати сина заступника Ради Безпеки дмитра медведєва Іллю (27 років), який у 2016 році закінчив факультет міжнародного права MДІМВ і відразу ж після випуску був прийнятий на роботу до компанії «ВКонтакте».



Не отримають повістки і двоє синів колишнього директора ФСБ та секретаря Ради безпеки миколи патрушева: Дмитро, який нібито не підпадає під мобілізацію, оскільки обіймає посаду міністра сільського господарства, та ЧОМУ Андрій, який є ідеальним кандидатом, бо у 2003 році закінчив Академію ФСБ і до 2006 року пропрацював кадровим співробітником спецслужби у відділі, який займається нафтовим ринком.



Могли б виявити патріотизм і два сини головного пропагандиста росії володимира соловйова, які підпадають під мобілізацію: 35-річний Олександр, який закінчив Лондонський університет мистецтв і отримав ступінь магістра за спеціальністю «Режисер кіно і телебачення», і 20-річний Данило, який закінчив Ломоносівську школу та присвятив життя вечіркам.



Ідеальний кандидат за мірками спікера держдуми в'ячеслава володіна, який заявляв, що відповідні вимогам про мобілізацію депутати мають вирушити на війну, - онук голови КПРФ Геннадія Зюганова 33-річний Леонід Зюганов, який закінчив у 2010 році соціологічний факультет МДУ.



Не піде воювати і 33-річний син голови Роснафти Ігоря Сечина, який уже встиг здобути орден за «Заслуги перед Батьківщиною» ІІ ступеня за внесок у розвиток паливно-енергетичного комплексу, який працює заступником директора департаменту спільних проєктів у корпорації батька.



Не потрапить у жодну мобілізаційну хвилю і ідеальний кандидат — 29-річний син голови держкорпорації «ВЕБ.РФ» Ігоря Шувалова Євген, який з вересня 2011 року до вересня 2012 року проходив службу в спецзагоні Тихоокеанського флоту, що базується на острові Російський. Навіщо він за державний кошт навчався і проходив водолазні тренування, повітряно-десантну та гірничу підготовку, а також інженерну справу (мінування) та рукопашний бій, якщо ніколи не застосує їх у житті?



Не має наміру воювати і 32-річний Микола Чоулз — син прессекретаря кремля дмитра пєскова, який служив у ракетних військах і є військовим запасу. Більше того, коли російський журналіст Дмитро Низовцев в ефірі каналу Популярна політика 21 вересня зателефонував синові пєскова, представившись співробітником військкомату, і запропонував йому прийти на медогляд наступного дня, Микола відкрито заявив, що «буде це вирішувати на іншому рівні».

«Ви повинні розуміти, якщо знаєте, що я пан пєсков, наскільки це не зовсім правильно, щоб я там перебував… Мені треба зрозуміти взагалі, що відбувається і які я маю права. Завтра, щоб мене забрали — повірте, це ні вам, ні мені не потрібно», — відповів пєсков.

Справді, за понад 6 місяців складно зрозуміти, що взагалі відбувається і які у кого права... Єдине, що зрозуміло, чомусь прав у дітей чиновників, як завжди, більше, ніж у простих громадян росії.



Звичайно, НІХТО з дітей російських чиновників федерального та регіонального рівня, як і самі чиновники, НІКОЛИ не братимуть участі в російсько-українській війні, оскільки кожен з них усвідомлює, що шляху назад не буде, а LADA Kalina нікому з родичів не потрібна.