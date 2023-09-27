Риторику росЗМІ можна розглянути як заклики до геноциду – голова комісії ООН

10:52 27 вересня Київ, Україна

Голова комісії ООН з розслідування подій в Україні Ерік Мозе заявив, що риторика російських державних ЗМІ щодо війни в Україні може бути розглянута як заклики до геноциду.

Про це повідомив голова комісії ООН із розслідування подій в Україні Ерік Мозе, якого цитує агентство AFP.

У своєму першому повному звіті, опублікованому в березні, комісія дійшла висновку, що російська влада в ході вторгнення в Україну вчинила "широкий спектр військових злочинів". Ерік Мозе також згадав, що існують звинувачення у геноциді, в тому числі примусове вивезення українських дітей на територію, яка знаходиться під контролем росії, і обіцяв провести подальше розслідування.

Однак він також підкреслив брак ясності та прозорості щодо повного обсягу та обставин цих подій. Мозе запевнив, що комісія продовжить розслідування і ретельніше вивчить дані події, в тому числі можливі тортури та атаки на енергетичну інфраструктуру, щоб встановити, чи є вони злочинами проти людяності.

Звіт ООН також вказував на причетність москви до інших військових злочинів, таких як широкі атаки на цивільні об'єкти та інфраструктуру, вбивства, тортури та сексуальне насильство.