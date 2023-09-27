Риторику росЗМІ можна розглянути як заклики до геноциду – голова комісії ООН

Голова комісії ООН з розслідування подій в Україні Ерік Мозе заявив, що риторика російських державних ЗМІ щодо війни в Україні може бути розглянута як заклики до геноциду.
Про це повідомив голова комісії ООН із розслідування подій в Україні Ерік Мозе, якого цитує агентство AFP.
У своєму першому повному звіті, опублікованому в березні, комісія дійшла висновку, що російська влада в ході вторгнення в Україну вчинила "широкий спектр військових злочинів". Ерік Мозе також згадав, що існують звинувачення у геноциді, в тому числі примусове вивезення українських дітей на територію, яка знаходиться під контролем росії, і обіцяв провести подальше розслідування.
Однак він також підкреслив брак ясності та прозорості щодо повного обсягу та обставин цих подій. Мозе запевнив, що комісія продовжить розслідування і ретельніше вивчить дані події, в тому числі можливі тортури та атаки на енергетичну інфраструктуру, щоб встановити, чи є вони злочинами проти людяності.
Звіт ООН також вказував на причетність москви до інших військових злочинів, таких як широкі атаки на цивільні об'єкти та інфраструктуру, вбивства, тортури та сексуальне насильство.
Про це повідомив голова комісії ООН із розслідування подій в Україні Ерік Мозе, якого цитує агентство AFP.
У своєму першому повному звіті, опублікованому в березні, комісія дійшла висновку, що російська влада в ході вторгнення в Україну вчинила "широкий спектр військових злочинів". Ерік Мозе також згадав, що існують звинувачення у геноциді, в тому числі примусове вивезення українських дітей на територію, яка знаходиться під контролем росії, і обіцяв провести подальше розслідування.
Однак він також підкреслив брак ясності та прозорості щодо повного обсягу та обставин цих подій. Мозе запевнив, що комісія продовжить розслідування і ретельніше вивчить дані події, в тому числі можливі тортури та атаки на енергетичну інфраструктуру, щоб встановити, чи є вони злочинами проти людяності.
Звіт ООН також вказував на причетність москви до інших військових злочинів, таких як широкі атаки на цивільні об'єкти та інфраструктуру, вбивства, тортури та сексуальне насильство.
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