Ризик вторгнення Росії в Україну виріс - Кулеба

14:33 28 грудень Київ, Україна

Ризик повномасштабного вторгнення Росії на територію України за останній місяць зріс, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.



Водночас, за словами глави МЗС, рівень загрози ще "не перетнув червону позначку".

"Знаєте, як на термометрі є червона межа на 37 градусах. Ми наблизилися до цієї червоної межі за останній місяць, але її ще не перетнули", - зазначив міністр. Також міністр додав, що зараз Україна разом із партнерами намагаються запобігти військовій ескалації і зараз є "реальні можливості для дипломатичного врегулювання".

У Росії поки що не відреагували на заяву українського міністра про потенційне вторгнення на територію України.



Нагадаємо, за даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку Росії до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, ймовірним часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.



На тлі загрози ескалації на кордоні МЗС Росії вимагає від НАТО та США "гарантій безпеки".



Дмитро Кулеба вимоги Росії щодо нерозширення НАТО та надання гарантій безпеки назвав "провокуванням Заходу". Також міністр наголосив, що українська сторона є активним учасником консультацій щодо переговорів між Росією та Заходом. "Україна присутня у всіх консультаціях, у всіх розмовах, які ведуть із Росією", зазначив Кулеба.



Раніше ЗМІ повідомляли, що в січні можуть відбутися переговори Росії зі США, НАТО та ОБСЄ, на яких сторони мають намір обговорити загострення на українських кордонах та вимоги Кремля щодо нерозширення НАТО. В Альянсі відкинули ідеї можливого неприйняття до складу Альянсу окремих держав. США заявили, що діалог з Москвою щодо гарантій безпеки можливий лише в умовах деескалації ситуації з боку РФ на кордоні з Україною. Крім того, Вашингтон та ЄС пригрозили Кремлю економічними санкціями у разі наступу на Україну.