Ризик застосування ядерної зброї у світі досяг свого піку - SIPRI

08:26 13 червня Київ, Україна

Згідно зі звітом Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), ризик застосування ядерної зброї у світі досяг найвищого рівня з часів Холодної війни.

"Незважаючи на деякі важливі успіхи в питаннях контролю над ядерними озброєннями та роззброєння, ризик застосування ядерної зброї досяг найвищого рівня з часів піку Холодної війни", - зазначив глава SIPRI Ден Сміт.

Експерти стверджують, що всі держави «ядерного клубу» мають намір збільшити кількість боєголовок найближчими роками і проводять модернізацію ядерних арсеналів.

"В цей час "спостерігаються чіткі ознаки того, що процес скорочення ядерних озброєнь закінчився", а "всі держави, що входять до "ядерного клубу" (росія, США, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль та КНДР) збільшують кількість боєголовок та проводять модернізацію ядерних арсеналів", - йдеться у звіті.

США і росія в сукупності мають більш ніж 90% ядерної зброї, що є у світі, йдеться в доповіді. Інші сім ядерних держав або розробляють і розгортають нові системи озброєнь, або оголосили свій намір зробити це.

Так, зазначається, що, зокрема, Великобританія у 2021 році анонсувала підвищення ліміту на запаси ядерних боєголовок. Франція, у свою чергу, офіційно запустила програму розробки підводного човна третього покоління, оснащеного ядерним озброєнням. Також експерти нагадали, що Індія та Пакистан «збільшують запаси атомної зброї та розробляють нові системи її доставки», а Ізраїль «проводить модернізацію свого ядерного арсеналу». Крім того, КНДР активно проводить випробування ядерних озброєнь, а у Китаї ведуться роботи зі спорудження 300 нових пускових шахт.

За даними інституту, станом на січень 2022 року загальна кількість боєголовок становить:



у росії - 5977 (розгорнуті 1588);

у США - 5428 (розгорнуті 1744);

у Китаю - 350;

у Франції - 290 (280);

у Великобританії - 225 (120);

у Пакистану - 165;

у Індії - 160;

у Ізраїлю - 90;

у КНДР - 20.



