Ризик застосування ядерної зброї у світі досяг свого піку - SIPRI

Згідно зі звітом Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), ризик застосування ядерної зброї у світі досяг найвищого рівня з часів Холодної війни.
Експерти стверджують, що всі держави «ядерного клубу» мають намір збільшити кількість боєголовок найближчими роками і проводять модернізацію ядерних арсеналів.
США і росія в сукупності мають більш ніж 90% ядерної зброї, що є у світі, йдеться в доповіді. Інші сім ядерних держав або розробляють і розгортають нові системи озброєнь, або оголосили свій намір зробити це.
Так, зазначається, що, зокрема, Великобританія у 2021 році анонсувала підвищення ліміту на запаси ядерних боєголовок. Франція, у свою чергу, офіційно запустила програму розробки підводного човна третього покоління, оснащеного ядерним озброєнням. Також експерти нагадали, що Індія та Пакистан «збільшують запаси атомної зброї та розробляють нові системи її доставки», а Ізраїль «проводить модернізацію свого ядерного арсеналу». Крім того, КНДР активно проводить випробування ядерних озброєнь, а у Китаї ведуться роботи зі спорудження 300 нових пускових шахт.
За даними інституту, станом на січень 2022 року загальна кількість боєголовок становить:
у росії - 5977 (розгорнуті 1588);
у США - 5428 (розгорнуті 1744);
у Китаю - 350;
у Франції - 290 (280);
у Великобританії - 225 (120);
у Пакистану - 165;
у Індії - 160;
у Ізраїлю - 90;
у КНДР - 20.
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