Rheinmetall має намір передати Україні боєприпаси для танків

Німецька оборонна група Rheinmetall має на розгляді можливість передачі великої партії боєприпасів для танків Leopard, які будуть відправлені Україні.
Про це у четвер, 26 січня, повідомляє Rheinische Post.
Зазначається, що концерн значно збільшив свої потужності – особливо у секторі великого калібру.
Про це у четвер, 26 січня, повідомляє Rheinische Post.
Зазначається, що концерн значно збільшив свої потужності – особливо у секторі великого калібру.
Там додали, що завдяки збільшеним потужностям компанія здатна задовольнити ймовірне зростання попиту з боку Бундесверу та збройних сил на інші танки Leopard.
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