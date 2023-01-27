Rheinmetall має намір передати Україні боєприпаси для танків

09:51 27 січня Київ, Україна

Німецька оборонна група Rheinmetall має на розгляді можливість передачі великої партії боєприпасів для танків Leopard, які будуть відправлені Україні.

Про це у четвер, 26 січня, повідомляє Rheinische Post.

Зазначається, що концерн значно збільшив свої потужності – особливо у секторі великого калібру.
 
"Ми інвестували кошти і продовжуватимемо це робити, посилюючи виробництво та набираючи додатковий персонал. Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, НАТО та уряд Німеччини", - сказали в Rheinmetall.
 
Там додали, що завдяки збільшеним потужностям компанія здатна задовольнити ймовірне зростання попиту з боку Бундесверу та збройних сил на інші танки Leopard.