Rheinmetall має намір передати Україні боєприпаси для танків

09:51 27 січня Київ, Україна

Німецька оборонна група Rheinmetall має на розгляді можливість передачі великої партії боєприпасів для танків Leopard, які будуть відправлені Україні.



Про це у четвер, 26 січня, повідомляє Rheinische Post.



Зазначається, що концерн значно збільшив свої потужності – особливо у секторі великого калібру.

"Ми інвестували кошти і продовжуватимемо це робити, посилюючи виробництво та набираючи додатковий персонал. Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, НАТО та уряд Німеччини", - сказали в Rheinmetall.