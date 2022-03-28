РФ виступила проти Кримської єпархії ПЦУ - судові пристави наполягають на руйнуванні храму

Уряд РФ наполягає на руйнуванні храму Божої Матері "Неопалима Купина", який знаходиться в окупованій Євпаторії, в найкоротші терміни, і виплати штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Про це повідомив митрополит Кримської єпархії Православної церкви України Климент одному з кримських видань.
У представництві президента України в АР Крим повідомили, що 3 листопада митрополит Кримської єпархії Православної церкви України Климент отримав пакет документів від російської Федеральної служби судових приставів по окупованому Криму з вимогою демонтувати храм на честь Успіння образу Божої Матері "Неопалима Купина" в Євпаторії до 3 листопада 2020 року і виплатити штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У президента Зеленського засудили порушення Росії проти Кримської єпархії Православної церкви України та її вірян і заявили, що ці рішення "спрямовані на витіснення Української церкви з тимчасово окупованого Кримського півострова".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі