РФ виступила проти Кримської єпархії ПЦУ - судові пристави наполягають на руйнуванні храму

20:24 03 листопада Київ, Україна

Уряд РФ наполягає на руйнуванні храму Божої Матері "Неопалима Купина", який знаходиться в окупованій Євпаторії, в найкоротші терміни, і виплати штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Про це повідомив митрополит Кримської єпархії Православної церкви України Климент одному з кримських видань.

"Зараз цим питанням займається адвокат Сергій Заєць. Він формує пакет з відповідними документами. Я не збираюся зносити церкву. Як заявив представник президента (представник президента України в АРК. - ред.), це питання включене в резолюцію ООН, тому буду чекати. Єдине, що завтра 4 листопада - в Росії День народної єдності. А сьогодні до вечора до початку свята ми повинні знести храм", - повідомив митрополит Климент.

У представництві президента України в АР Крим повідомили, що 3 листопада митрополит Кримської єпархії Православної церкви України Климент отримав пакет документів від російської Федеральної служби судових приставів по окупованому Криму з вимогою демонтувати храм на честь Успіння образу Божої Матері "Неопалима Купина" в Євпаторії до 3 листопада 2020 року і виплатити штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



У президента Зеленського засудили порушення Росії проти Кримської єпархії Православної церкви України та її вірян і заявили, що ці рішення "спрямовані на витіснення Української церкви з тимчасово окупованого Кримського півострова".