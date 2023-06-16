Росія виходить з договору про співпрацю з Україною в Азовському морі та Керченській протоці

19:28 13 червня Київ, Україна





Це рішення було опубліковано на офіційному сайті кремля. Глава держави-терориста підписав указ , який затверджує вихід країни з договору про співпрацю з Україною в Азовському морі та Керченській протоці.Це рішення було опубліковано на офіційному сайті кремля.

"Глава російської держави підписав федеральний закон "Про денонсацію договору між росією та Україною про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки", - сказано в указі.

Відповідно до указу, цей закон набирає чинності з моменту його публікації.



У супровідних матеріалах до указу наголошується, що росія вважає, що "Україна втратила статус прибережної держави" щодо акваторій у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.



Путін вважає, що після проведення недійсного референдуму та спроби анексії зазначених українських областей, береги Азовського моря та Керченської протоки повністю перейшли під юрисдикцію росії.