Росія виходить з договору про співпрацю з Україною в Азовському морі та Керченській протоці

Глава держави-терориста підписав указ, який затверджує вихід країни з договору про співпрацю з Україною в Азовському морі та Керченській протоці.
Це рішення було опубліковано на офіційному сайті кремля.
Це рішення було опубліковано на офіційному сайті кремля.
Відповідно до указу, цей закон набирає чинності з моменту його публікації.
У супровідних матеріалах до указу наголошується, що росія вважає, що "Україна втратила статус прибережної держави" щодо акваторій у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.
Путін вважає, що після проведення недійсного референдуму та спроби анексії зазначених українських областей, береги Азовського моря та Керченської протоки повністю перейшли під юрисдикцію росії.
У супровідних матеріалах до указу наголошується, що росія вважає, що "Україна втратила статус прибережної держави" щодо акваторій у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.
Путін вважає, що після проведення недійсного референдуму та спроби анексії зазначених українських областей, береги Азовського моря та Керченської протоки повністю перейшли під юрисдикцію росії.
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