РФ висунула захисникам Маріуполя ультиматум про здачу в обмін на життя

09:22 17 квітня Київ, Україна

Про те, що російські війська готуються до штурму Маріуполя, було відомо заздалегідь із розвідданих українських та закордонних служб. І ось сьогодні, 17 квітня, Міноборони РФ зажадало від українських військових у Маріуполі скласти зброю. Про це повідомляє агентство РІА "Новости".

Згідно з російським ультиматумом, "усі без винятку" українські військові повинні покинути Маріуполь з 6:00 до 13:00. При цьому вони нібито мають залишити зброю та боєприпаси.

У Маріуполі та найближчих околицях залишаються близько 100 тисяч людей, а українські війська обмежені осередками російських окупантів.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що загарбники готуються до проведення десантної морської операції у Маріуполі.