РФ все ще в ООН лише через ядерну зброю - Сергій Кислиця

14:12 16 червня Київ, Україна

Кислиця впевнений, що російський диктатор володимир путін не наважиться застосувати ядерну зброю.

"Ядерна тема і те, що у росії є ядерна зброя, є єдиною причиною, чому ці 30 років світ заплющував очі на дії росії, і є причиною того, чому сьогодні ні Вашингтон, ні Лондон, ні Париж як постійні члени Ради безпеки не готові вести мову про виключення росії зі складу Ради безпеки", - сказав Кислиця.



Він вважає, що у зв'язку з наявністю ядерної зброї в росії жодна країна світу "не може собі дозволити поводитися безвідповідально щодо російських загроз".

"Інше питання - чи готова росія, зокрема, путін, тому що в тій системі тільки путін приймає рішення, чи готовий він піти на самогубство". Тому що застосування ядерної зброї, навіть тактичної, буде самогубством. Я належу до кола тих людей, які вважають, що він цього не робитиме, тому що його імідж сильної людини не відповідає дійсності. Він насправді дуже слабка людина, яка не може покінчити життя самогубством", – заявив Кислиця.