Росії навряд чи найближчим часом вдасться захопити Авдіївку - британська розвідка

Рашисти почали скоординований наступ на Авдіївку, але через повільний прогрес і значні втрати росіянам навряд чи вдасться захопити місто в короткостроковій перспективі.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.
Як зазначили британські розвідники, росіяни розпочали скоординований наступ у кількох напрямках на сході України. Російські війська на Донеччині ведуть комбінований наступ на добре захищену Авдіївку, яка знаходиться на лінії фронту з 2014 року.
Як зазначили британські розвідники, росіяни розпочали скоординований наступ у кількох напрямках на сході України. Російські війська на Донеччині ведуть комбінований наступ на добре захищену Авдіївку, яка знаходиться на лінії фронту з 2014 року.
Зазначається, що російська атака, швидше за все, буде здійснена за допомогою кількох бронетанкових батальйонів, які спробують оточити місто.
Зазначається, що українські сили стримують наступ росіян, які втрачають важку техніку та особовий склад.
У британській розвідці відзначили повільний прогрес російської армії та великі втрати, через що "наступ" у повідомленнях перетворився на "активну оборону".
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