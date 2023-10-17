Росії навряд чи найближчим часом вдасться захопити Авдіївку - британська розвідка

12:34 17 жовтня Київ, Україна

Рашисти почали скоординований наступ на Авдіївку, але через повільний прогрес і значні втрати росіянам навряд чи вдасться захопити місто в короткостроковій перспективі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.



Як зазначили британські розвідники, росіяни розпочали скоординований наступ у кількох напрямках на сході України. Російські війська на Донеччині ведуть комбінований наступ на добре захищену Авдіївку, яка знаходиться на лінії фронту з 2014 року.

"Місто є серйозною перешкодою на шляху російських сил до досягнення їхньої ширшої мети - контролю над Донецькою областю", - йдеться у звіті британської розвідки.

Зазначається, що російська атака, швидше за все, буде здійснена за допомогою кількох бронетанкових батальйонів, які спробують оточити місто.

"Ймовірно, це буде вагома наступальна операція, проведена росією як мінімум із січня 2023 року", - зазначили у британській розвідці.

Зазначається, що українські сили стримують наступ росіян, які втрачають важку техніку та особовий склад.



У британській розвідці відзначили повільний прогрес російської армії та великі втрати, через що "наступ" у повідомленнях перетворився на "активну оборону".