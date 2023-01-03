Рф навряд чи досягне значного прориву під Бахмутом найближчими тижнями - британська розвідка

Російським силам навряд чи вдасться досягти значного прориву під Бахмутом найближчими тижнями, повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.
У середині грудня російські військові та проксі-сили ПВК "Вагнера" брали участь у піхотних атаках навколо Бахмута на Донеччині. Однак багато з цих операцій мали слабку підтримку, йдеться у повідомленні британської розвідки.
За даними британських розвідників, останні десять днів Україна виділила значні підкріплення для захисту сектору. Частота російських атак знизилася порівняно з піком у середині грудня. Обидві сторони зазнали великих втрат.
Наступальні операції росії в цьому районі сьогодні, ймовірно, проводяться тільки на рівні взводу або відділення, зазначили британські розвідники.
У середині грудня російські військові та проксі-сили ПВК "Вагнера" брали участь у піхотних атаках навколо Бахмута на Донеччині. Однак багато з цих операцій мали слабку підтримку, йдеться у повідомленні британської розвідки.
За даними британських розвідників, останні десять днів Україна виділила значні підкріплення для захисту сектору. Частота російських атак знизилася порівняно з піком у середині грудня. Обидві сторони зазнали великих втрат.
Наступальні операції росії в цьому районі сьогодні, ймовірно, проводяться тільки на рівні взводу або відділення, зазначили британські розвідники.
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