РФ вперше з серпня атакувала Україну з території Білорусі - Генштаб

17:08 06 жовтня Київ, Україна

6 жовтня російська стратегічна авіація вперше з кінця літа завдала удару по Україні з території Білорусі, повідомив заступник голови Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил Олексій Громов.

"Попереднє застосування авіації в цьому напрямі було зафіксовано 28 серпня", - повідомив бригадний генерал.

Військовий розповів, що ракетний удар завдало ланку з чотирьох бомбардувальників Ту-22М3. Він не уточнив, які об'єкти були метою ударів.



Генштаб також не виключає, що росія може доставити до Білорусі ударні дрони та запускати їх із білоруської території.. За його словами, поки Росія використовує БПЛА переважно з території окупованого Криму.

Ця ситуація відстежується. Система протиповітряної оборони скоригована відповідно до викликів та погроз з боку противника", — підкреслив чиновник.

Він додав, що Росія завдає ударів як по військових, так і по цивільних цілях, намагаючись посіяти паніку.

Шепетівський район Хмельницької області зазнав ракетного обстрілу сьогодні о 6-й ранку. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалей розповів, що одна ракета впала поряд із об'єктом інфраструктури, друга – на пустирі.



Нагадаємо, Олександр Лукашенко неодноразово заявляв, що Білорусь не воює з Україною, а лише «прикриває спину» Росії.