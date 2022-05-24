РФ сприймає "Кримську платформу" дуже агресивно - Кулеба

Російська Федерація демонструє своє агресивне ставлення до української ініціативи "Кримська платформа" і шляхом залякування вимагає від інших країн відмовитися від участі в саміті.
Заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.
За його словами, на саміті збереться ядро країн, які підпишуть декларацію "Кримської платформи", і навколо якого буде будуватися коаліція тих, хто приєднається до декларації.
Кулеба зазначив, що, незалежно від статусу, люди, які представлятимуть на саміті держави, є главами делегацій, і взяті ними зобов'язання поширюються на їхні країни.
На саміті очікується велика група президентів, прем'єр-міністрів і глав парламентів, а також велика група міністрів закордонних справ і міністрів оборони, заявив Кулеба.
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