РФ сприймає "Кримську платформу" дуже агресивно - Кулеба

18:29 18 серпня Киев, Украина

Російська Федерація демонструє своє агресивне ставлення до української ініціативи "Кримська платформа" і шляхом залякування вимагає від інших країн відмовитися від участі в саміті.

Заявив глава МЗС Дмитро Кулеба

"Немає такої країни в світі, в МЗС якої не звернулися б російські дипломати з вимогою не брати участі в саміті "Кримської платформи". Дуже болісно, дуже агресивно ця ініціатива сприймається Росією", - заявив Кулеба.

За його словами, на саміті збереться ядро країн, які підпишуть декларацію "Кримської платформи", і навколо якого буде будуватися коаліція тих, хто приєднається до декларації.



Кулеба зазначив, що, незалежно від статусу, люди, які представлятимуть на саміті держави, є главами делегацій, і взяті ними зобов'язання поширюються на їхні країни.



На саміті очікується велика група президентів, прем'єр-міністрів і глав парламентів, а також велика група міністрів закордонних справ і міністрів оборони, заявив Кулеба.