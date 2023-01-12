Росія найближчим часом готується повторити масовану атаку

Агресор, ймовірно, готується незабаром повторити масовану змішану атаку на Україну ракетами та дронами іранського виробництва.
Про це повідомила керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі 12 січня.
Про це повідомила керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі 12 січня.
Гуменюк пояснила, що у ворога запас ракет уже переходить межу недоторканного запасу, тож вони можуть застосовувати "змішані практики".
Крім того, вона вважає, що росіянам не дає спокою якість роботи української протиповітряної оборони, тому вони намагаються використати "хвильову тактику", щоб виявляти позиції ППО та їх атакувати також.
Гуменюк зазначила і підвищення активності розвідувальних літальних апаратів росії.
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