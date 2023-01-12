Росія найближчим часом готується повторити масовану атаку

13:12 12 січня Київ, Україна

Агресор, ймовірно, готується незабаром повторити масовану змішану атаку на Україну ракетами та дронами іранського виробництва.



Про це повідомила керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі 12 січня.

"Ймовірно, така атака готується, тому що періодичність підготовки військ окупантів саме така: десь 10-12-14 днів їм потрібно, щоб переоснаститися після масованої атаки, яку вони виконують по території України. Оскільки вони зараз із цією практикою, так скажімо, потоваришували, і їм вона подобається – цілком імовірно, що вони готують саме повторення однієї з таких атак. І, можливо, вона буде змішаного типу, коли використовуються і ракети повітряного базування, і ракети морського базування, і дрони-камікадзе", - зазначила Гуменюк.



Гуменюк пояснила, що у ворога запас ракет уже переходить межу недоторканного запасу, тож вони можуть застосовувати "змішані практики".



Крім того, вона вважає, що росіянам не дає спокою якість роботи української протиповітряної оборони, тому вони намагаються використати "хвильову тактику", щоб виявляти позиції ППО та їх атакувати також.



Гуменюк зазначила і підвищення активності розвідувальних літальних апаратів росії.