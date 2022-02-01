РФ прискорює процес "паспортизації" українців на Донбасі

17:18 12 травень Київ, Україна

Російська Федерація продовжує, а останнім часом навіть форсує роздачу російських паспортів жителям ОРДЛО.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова за результатами зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Королівства Данія в Україні Оле Егбергом.
"Звернула увагу на той факт, що Росія продовжує, а останнім часом навіть прискорює свою політику масової видачі паспортів в спрощеному порядку українським громадянам на непідконтрольних уряду територіях України... Зокрема, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей - паспорти отримали майже 600 тисяч українських громадян - це чиновники органів місцевої влади, вчителі, лікарі. Діють за принципом - якщо ти не отримуєш паспорт - ти не працюєш", - повідомила Денисова.
Також вона зазначила, що окупаційна влада Криму змушує вчителів, інших працівників шкіл і членів їхніх сімей реєструватися на "тренувальне всеросійське онлайн голосування на виборах до Держдуми Росії".
"Педагогів зобов'язують підтверджувати факти реєстрації скриншотами. У разі невиконання цієї процедури, окупаційна влада погрожує їм звільненням. Переконана - це здійснюється з метою подальшої реалізації суб'єктності Криму в складі РФ", - уточнила Денисова.