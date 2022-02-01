РФ прискорює процес "паспортизації" українців на Донбасі

Російська Федерація продовжує, а останнім часом навіть форсує роздачу російських паспортів жителям ОРДЛО.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова за результатами зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Королівства Данія в Україні Оле Егбергом.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова за результатами зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Королівства Данія в Україні Оле Егбергом.
Також вона зазначила, що окупаційна влада Криму змушує вчителів, інших працівників шкіл і членів їхніх сімей реєструватися на "тренувальне всеросійське онлайн голосування на виборах до Держдуми Росії".
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