РФ знищує національну ідентичність українського населення Донбасу

21:19 13 липня Київ, Україна

Російська Федерація використовує інструмент «м'якої сили» - соціокультурні фонди і центри, щоб впливати на жителів окупованого Донбасу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони в Фейсбуці.

Одним з таких інструментів є фонд "Русский мир", головою фонду є заступник керівника Адміністрації Президента РФ і основний реалізатор політики Росії на українському напрямі Дмитро Козак.



За даними розвідки, під прикриттям цього фонду на тимчасово окупованій території сходу України було відкрито представництво так званого міжнародного культурного проєкту "Русский центр", який координує роботу місцевих органів для здійснення гуманітарної і культурної агресії проти України.



Військова розвідка України відзначає, що основні зусилля так звані гуманітарні підрозділи країни-окупанта направляють на повне знищення національної ідентичності українського населення на тимчасово окупованих територіях. Це - викорінення української мови і культури в усіх сферах життєдіяльності місцевого населення, впровадження російських стандартів освіти в місцевих навчальних закладах, насадження перекручених історичних фактів з історії регіону, подальше ментальне зближення жителів ОРДЛО з населенням РФ.