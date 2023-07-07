Рф створила новий морський округ для захисту логістичних маршрутів – британська розвідка

13:59 07 липня Київ, Україна

Військово-морські сили росії створили новий Азовський військово-морський округ зі штабом в окупованому Маріуполі. Таким чином, росія намагається убезпечити логістику на окупованих південних територіях України.



Як повідомляє Міністерство оборони Великобританії, новий округ було сформовано 1 липня 2023 року.

"Підпорядковуючись чорноморському флоту (чф), округ, як повідомляється, командуватиме вісьмома військовими кораблями, включаючи три сучасні корвети класу "Каракурт", які можуть запускати крилаті ракети "Калібр", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що Азовське море є життєво важливим морським простором для росії, оскільки воно поєднує її внутрішні водні шляхи з міжнародними морськими шляхами.

"У контексті війни воно також пропонує альтернативний варіант військового постачання, якщо сухопутні маршрути росії на південь України будуть перервані", - переконані у британській розвідці.

Азовський військово-морський округ, ймовірно, зосередиться на виконанні матеріально-технічних та контрпартизанських завдань, звільнивши основні чорноморського флоту, щоб зосередитися на ударних операціях на великі відстані та перенесення морської могутності далі за кордон, вважають у Міноборони королівства.