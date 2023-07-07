Рф створила новий морський округ для захисту логістичних маршрутів – британська розвідка

Військово-морські сили росії створили новий Азовський військово-морський округ зі штабом в окупованому Маріуполі. Таким чином, росія намагається убезпечити логістику на окупованих південних територіях України.
Як повідомляє Міністерство оборони Великобританії, новий округ було сформовано 1 липня 2023 року.
Як повідомляє Міністерство оборони Великобританії, новий округ було сформовано 1 липня 2023 року.
У міністерстві зазначають, що Азовське море є життєво важливим морським простором для росії, оскільки воно поєднує її внутрішні водні шляхи з міжнародними морськими шляхами.
Азовський військово-морський округ, ймовірно, зосередиться на виконанні матеріально-технічних та контрпартизанських завдань, звільнивши основні чорноморського флоту, щоб зосередитися на ударних операціях на великі відстані та перенесення морської могутності далі за кордон, вважають у Міноборони королівства.
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